    date_range 9 Aug 2025 7:50 AM IST
    date_range 9 Aug 2025 7:50 AM IST

    ഹി​ന്ദു​ത്വ വി​രു​ദ്ധ​ർ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു- ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ വേ​ദ​വ്യാ​സ് കാ​മ​ത്ത്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: നേ​ത്രാ​വ​തി ന​ദി​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ വേ​ദ​വ്യാ​സ് കാ​മ​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ചു. തി​ക​ച്ചും അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​യ ഇ​തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​യെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. ക്ഷേ​ത്ര പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം, ത​ടാ​ക പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​നം, ഹി​ന്ദു ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​മ​ത്ത് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​രെ സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രാ​ഞ്ഞു. രാ​മ​സേ​തു, തി​രു​പ്പ​തി, കാ​ശി, ശ​ബ​രി​മ​ല, ഇ​ഷ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ ക്ഷേ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ ഹി​ന്ദു മ​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ഹി​ന്ദു വി​രു​ദ്ധ ശ​ക്തി​ക​ൾ മു​മ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​മ​ത്ത് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

