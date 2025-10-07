Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Oct 2025 10:49 AM IST
    7 Oct 2025 10:49 AM IST

    സ​മ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ​ർ ജാ​തി സ​ർ​വേ​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    സ​മ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ​ർ ജാ​തി സ​ർ​വേ​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മ​ത്വ സ​മൂ​ഹ വി​രു​ദ്ധ​ർ ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത​പ​ദ​വി ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​നി​ക്ക് യാ​തൊ​രു നി​ല​പാ​ടു​മി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൊ​പ്പാ​ലി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ട് ഇ​ത്ര​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ എ​ങ്ങ​നെ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും? സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ എ​ന്താ​ണ്? അ​ത​റി​യാ​ൻ ഡേ​റ്റ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ആ​രെ​യും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല. സ​മ​ത്വ സ​മൂ​ഹ​സൃ​ഷ്ടി​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് -ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​വേ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ര്‍വേ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി, കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സെ​ന്‍സ​സ് സ​മ​യ​ത്ത് ജാ​തി ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​നെ​യും എ​തി​ര്‍ക്കു​മോ എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചോ​ദി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത പ​ദ​വി വേ​ണ​മെ​ന്ന ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​നി​ക്ക് ഒ​രു നി​ല​പാ​ടു​മി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. ആ​വ​ശ്യം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല സ്വാ​മി​ജി​മാ​ർ അ​ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

