Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:35 AM IST

    ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ റാലി

    text_fields
    bookmark_border
    ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ റാലി
    cancel

    ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ രാജാജി നഗറിലെ ലുലു മാള്‍ 'ബേഡ ബ്രോ, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്' എന്ന പേരിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരത്തിലെ യുവാക്കള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നല്‍കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

    പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ എൻ. യതീഷ് (ഐ.പി.എസ്) മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. വി.എസ്. ബൂത്തേഗൗഡ, ശങ്കരഗൗഡ ബസനഗൗഡർ, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കർണാടക ജീവനക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ലുലു ഗ്രൂപ് കർണാടക ഡയറക്ടർ നോമൻ അസീസ് ഖാൻ, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കർണാടക റീജിയണൽ മാനേജർ കെ.പി. ജമാൽ എന്നിവർ പ്രമുഖരെ ആദരിച്ചു.

    ഗവൺമെന്‍റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരിപാടിക്ക് പിന്തുണ നൽകി. മുഖ്യാതിഥികളും ലുലു പ്രമുഖരും ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ റാലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. രാജാജിനഗറിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിലൂടെ ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തുകയും ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:banglore PoliceAnti-drug awarenessmetro news
    News Summary - Anti-drug awareness rally
    Similar News
    Next Story
    X