Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right‘അന്തിത്തോറ്റം’ നാടകം...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:33 AM IST

    ‘അന്തിത്തോറ്റം’ നാടകം ബംഗളൂരുവിൽ അരങ്ങേറും

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സി​​ന്റെ (ഫെ​യ്മ) 30ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ കൈ​ര​ളി ക​ലാ​നി​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റം നാ​ട​കം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ ജാ​ഗ്ര​തി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​നാ​ട​കം അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​ന്ത്യ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​സൂ​ര്യ​യു​ടെ ഗ​ണേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​കം ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷോ ​ആ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഫെ​യ്മ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ജി കു​മാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 1956ൽ ​രൂ​പം കൊ​ണ്ട സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ കൈ​ര​ളി ക​ലാ​നി​ല​യം എ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 2023ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക നാ​ട​ക മേ​ള​യാ​യ ‘ഇ​നാ​ക്ടി’​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ്​ ‘അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റം’ ആ​ദ്യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം ലോ​ക മ​ഹാ​യു​ദ്ധ കാ​ല​ത്ത് നാ​സി​പ്പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രാ​ൽ വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ മു​ച്ചി​ലോ​ട്ടു മാ​ധ​വ​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ് അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​ധ​വ​നെ പാ​രി​സി​ൽ വെ​ച്ച് ജ​ർ​മ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന അ​യാ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യാ​ണം.

    മ​ല​യാ​ളം മു​ഖ്യ ഭാ​ഷ​യാ​യും ഒ​പ്പം ഫ്ര​ഞ്ച്, ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ സ​ന്നി​വേ​ശ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ര​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​വാ​സി​യാ​യ അ​നി​ൽ രോ​ഹി​ത്തും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ നി​വാ​സി​യാ​യ ശ്രീ​കാ​ന്ത് മേ​നോ​നു​മാ​ണ്. വേ​ദി​യി​ലും അ​ണി​യ​റ​യി​ലും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ സ്ഥി​ര താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​കാ​രി​ക​ളു​മാ​ണ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ശ്രീ ​സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ ശ്രീ​ഗ​ണേ​ശം എ​ന്ന ബ്ലാ​ക്ക് ബോ​ക്സ് തി​യ​റ്റ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന നാ​ട​കം, തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ജാ​ഗ്ര​തി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20നും, ​ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ മേ​ടൈ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21നും ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഫെ​യ്മ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യും ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ എ​ന്ന ക​ലാ​സാ​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​മാ​ണ് അ​ന്തി​ത്തോ​റ്റം അ​ര​ങ്ങി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ധ​വ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക്‌ മൈ ​ഷോ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഫോ​ൺ: 87926 87607

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakadramametro newsBengalur
    News Summary - anthithottam play will be staged in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X