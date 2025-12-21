Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവാർഷിക സമ്മാന വിതരണ...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 8:57 AM IST

    വാർഷിക സമ്മാന വിതരണ പരിപാടി

    text_fields
    bookmark_border
    വാർഷിക സമ്മാന വിതരണ പരിപാടി
    cancel
    camera_alt

    കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ൻ കോ​മ്പോ​സി​റ്റ് പി.​യു കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കൈരളി നികേതൻ കോമ്പോസിറ്റ് പി.യു കോളജിൽ വാർഷിക സമ്മാന വിതരണ പരിപാടി നടന്നു. കെ.‌എൻ‌.ഇ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്‍റ് സി. ഗോപിനാഥൻ, സെക്രട്ടറി ജെയ്‌ജോ ജോസഫ്, ട്രഷറർ സുരേഷ് കുമാർ, കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് എം. ഹനീഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെജി കുമാർ, ട്രഷറർ ജോർജ് തോമസ്, കേരള സമാജം പ്രതിനിധി സയ്യിദ് മസ്താൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    കോലാറിലെ ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അശ്വിനി ശങ്കർ മുഖ്യാതിഥിയായി. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൈരളി നികേതൻ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഖ്യാതിഥി അഭിനന്ദിച്ചു. കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അതിലൂടെ അച്ചടക്കം കൈവരിക്കുകയും ലോകത്തെ നേരിടാന്‍ പ്രാപ്തമാകുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Annual prize distribution event
    Similar News
    Next Story
    X