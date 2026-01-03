Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 10:00 AM IST

    വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​സ്. ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ലിം​ഗ​രാ​ജ​പു​രം കാ​ച്ച​ര​ക്ക​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ഇ​സ്കോ​ൺ കോം​പ്ല​ക്സി​ലു​ള്ള ശ്രീ ​സാ​യി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ്, തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജി. ​രാ​മ​ൻ നാ​യ​ർ, സ്‌​ക​ലീ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ രാ​ജ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര കു​റു​പ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ളാ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശോ​ഭ​ന രാം​ദാ​സ്, ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​സി. ദേ​വി​ദാ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര ബാ​ബു, മ​ഹി​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ശ്രീ​ദേ​വി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ശ്രീ ​ച​ട്ട​മ്പി സ്വാ​മി തി​രു​വ​ടി​ക​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം 2026 രാ​ജ വി​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ക​ര​യോ​ഗം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കും. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കും. ഫോ​ണ്‍: 9900016101.

