വാർഷിക കുടുംബസംഗമംtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക നായർ സർവിസ് സൊസൈറ്റി രാജാജിനഗർ കരയോഗം വാർഷിക കുടുംബസംഗമം നടത്തി. അംഗങ്ങളുടെ കലാ പരിപാടികളും ടൈംസ് ജോക്സ് കോഴിക്കോടിന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി. പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് എ. ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ചെയർമാൻ ആർ. മനോഹര കുറുപ്പ്, വൈസ് ചെയർമാൻ ജി. മോഹന കുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.വി. നാരായണൻ, ജോയന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് കുമാർ, ട്രഷറർ എൻ. വിജയ കുമാർ, മഹിള കൺവീനർ ശോഭന രാമദാസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി. കരയോഗത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെയും ഭാരവാഹികളെയും ആദരിച്ചു. പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മെറിറ്റ് അവാർഡ് വിതരണംചെയ്തു. വി. വിജയ കുമാർ, സതീഷ് കുമാർ, ഹേമലത, ആതിര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
