Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവാ​ർ​ഷി​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:02 AM IST

    വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര കു​റു​പ്പ് ദീ​പം തെ​ളി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ടൈം​സ് ജോ​ക്‌​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര കു​റു​പ്പ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി. ​മോ​ഹ​ന കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ. വി​ജ​യ കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ള ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശോ​ഭ​ന രാ​മ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​റി​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. വി. ​വി​ജ​യ കു​മാ​ർ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹേ​മ​ല​ത, ആ​തി​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakalocalnewsmetronewstop news
    News Summary - Annual family gathering
    Similar News
    Next Story
    X