Madhyamam
    Metro
    Posted On
    13 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 11:02 AM IST

    ‘കു​ടും​ബ വ്യ​വ​സ്ഥ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​ളി​യ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം’; ഫാ​മി​ലി എ​വെ​യ്ക്ക​നി​ങ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം

    'കു​ടും​ബ വ്യ​വ​സ്ഥ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​ളി​യ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം'; ഫാ​മി​ലി എ​വെ​യ്ക്ക​നി​ങ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം
    ഫാ​മി​ലി എ​വെ​യ്ക്ക​നി​ങ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം റ​ഷീ​ദ് കൊ​ട​ക്കാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പാ​ശ്ചാ​ത്യ ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​യെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​വും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫാ​മി​ലി എ​വെ​യ്ക്ക​നി​ങ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​തി​ർ​വ​ർ​ഗ ലൈം​ഗി​ക സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത ബോ​ധ​ത്തെ നി​രാ​ക​രി​ക്കാ​നും സ്വ​വ​ർ​ഗ ലൈം​ഗി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് വി​വാ​ഹ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പ​റി​ച്ചു​ന​ടാ​നും ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം കു​ടും​ബ ഭ​ദ്ര​ത​യെ ത​ക​ർ​ക്ക​ലാ​ണ്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ​മൂ​ഹ​വും ഇ​തി​നെ​തി​രെ മ​ത ധാ​ർ​മി​ക ബോ​ധ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​സ്ഡം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് കൊ​ട​ക്കാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ജി​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്ഡം ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി എ​വെ​യ്ക്ക​നി​ങ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ല​ജ്ന​ത്തു​ൽ ബ​ഹു​സി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ്യ പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​മു​ഖ ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കു​ഞ്ഞി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ദ​നി പ​റ​പ്പൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ​കു​ട്ടി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ഹാ​രി​സ് ബ​ന്നൂ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി സി.​പി. ഷ​ഹീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ദേ​ശ​രേ​ഖ വി​ത​ര​ണം, ഫോ​ക്ക​സ്, കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം, ലീ​ഡേ​ഴ്സ് മീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. റി​ഷാ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി, അ​ഷ്റ​ഫ് സ​ല​ഫി, നി​സാ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി, സി.​പി. ഷ​ഹീ​ർ, ഹാ​രി​സ് ബ​ന്നൂ​ർ, കെ.​വി. ബ​ഷീ​ർ, എം.​എം. കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Bangalore News
    News Summary - Announcement Conference of the Family Awakening Conference
