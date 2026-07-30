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    Metro
    Posted On
    date_range 30 July 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 8:01 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യ അ​ന്ന ഭാ​ഗ്യ അ​രി പി​ടി​കൂ​ടി

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    കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യ അ​ന്ന ഭാ​ഗ്യ അ​രി പി​ടി​കൂ​ടി
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    പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ അ​രി ലോ​ഡ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു : സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സൗ​ജ​ന്യ അ​ന്ന​ഭാ​ഗ്യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ദ​രി​ദ്ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​രി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ലോ​റി പൊ​ലീ​സും ഭ​ക്ഷ്യ-​പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.​ കും​ത ന​ഡ മ​സ്കി​രി​യി​ലെ ശ്രീ ​ഗ​ണേ​ഷ് റൈ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് ഉ​ട​മ നാ​ഗ​രാ​ജ് നാ​യി​കാ​ണ് അ​രി ക​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​റി ഉ​ട​മ ഗി​രീ​ഷ് നാ​യി​കി​ന്റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ കെ. ​ന​ര​സിം​ഹ, കാ​സ​ർ​ക്കോ​ട് ഷാ​ജി ട്രേ​ഡിം​ഗ് ക​മ്പ​നി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​രി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വ​സ​ന്ത് കു​മാ​റി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​റി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റേ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ലോ​റി ത​ട​ഞ്ഞ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.320 പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ളി​ലാ​യി പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത 160 ക്വി​ന്റ​ൽ അ​രി​യും 3,84,000 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ലോ​റി​യും സം​ഘം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:rice smugglingBengaluruRice BagsKerala
    News Summary - കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യ അ​ന്ന ഭാ​ഗ്യ അ​രി പി​ടി​കൂ​ടി
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