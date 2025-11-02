അംഗൻവാടി അസിസ്റ്റന്റ് കുട്ടിയുടെ മുഖം പൊള്ളിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: ശിവമൊഗ്ഗ സോർബൻ താലൂക്കിലെ ഇന്ദുവല്ലി പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ചിക്കസാവി ഗ്രാമത്തിലെ അംഗൻവാടി അസിസ്റ്റന്റ് കുട്ടിയുടെ മുഖം പൊള്ളിച്ചെന്ന് പരാതി. ചന്ദ്രശേഖരപ്പ- നന്ദിനി ദമ്പതികളുടെ മകനായ മൂന്നര വയസ്സുകാരന്റെ മുഖത്താണ് പൊള്ളലേൽപിച്ചത്.
രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് അംഗൻവാടി അസിസ്റ്റന്റായ ഹേമാവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കുട്ടി ചികിത്സയിലാണ്. ഹേമാവതിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പിലെ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫിസർക്ക് (സി.ഡി.പി.ഒ) പരാതി നൽകിയതായും ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഓഫിസർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി രക്ഷിതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
