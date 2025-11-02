Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅം​ഗ​ൻ​വാ​ടി...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:10 AM IST

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖം പൊ​ള്ളി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖം പൊ​ള്ളി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ സോ​ർ​ബ​ൻ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഇ​ന്ദു​വ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ചി​ക്ക​സാ​വി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖം പൊ​ള്ളി​ച്ചെ​ന്ന് പ​രാ​തി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​പ്പ- ന​ന്ദി​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്റെ മു​ഖ​ത്താ​ണ് പൊ​ള്ള​ലേ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യ ഹേ​മാ​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ഹേ​മാ​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​നി​ത ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ ചൈ​ൽ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് (സി.​ഡി.​പി.​ഒ) പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഓ​ഫി​സ​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Child AbuseBangalore News
    News Summary - Anganwadi assistant burned child's face
    Similar News
    Next Story
    X