Posted Ondate_range 30 Jan 2026 9:32 AM IST
Updated Ondate_range 30 Jan 2026 9:32 AM IST
അനന്ത് സുബ്ബറാവു അന്തരിച്ചുtext_fields
News Summary - Anant Subbarao passes away
ബംഗളൂരു: മുതിർന്ന തൊഴിലാളി നേതാവും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ അനന്ത് സുബ്ബറാവു (85) നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു അന്ത്യം.
എ.ഐ.ടി.യു.സി സംഘടനയിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണാനന്തരം തന്റെ ശരീരം ആശുപത്രിക്ക് ദാനംചെയ്യണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭൗതികശരീരം എം.എസ്. രാമയ്യ ആശുപത്രിക്ക് വിട്ടുനൽകി. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
