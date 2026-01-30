Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 30 Jan 2026 9:32 AM IST
    date_range 30 Jan 2026 9:32 AM IST

    അ​ന​ന്ത് സു​ബ്ബ​റാ​വു അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    അ​ന​ന്ത് സു​ബ്ബ​റാ​വു അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    അ​ന​ന്ത്

    സു​ബ്ബ​റാ​വു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​തി​ർ​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി നേ​താ​വും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ അ​ന​ന്ത് സു​ബ്ബ​റാ​വു (85) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം.

    എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം ത​ന്‍റെ ശ​രീ​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് ദാ​നം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​പ്ര​കാ​രം ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം എം.​എ​സ്. രാ​മ​യ്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

