Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:56 AM IST

    പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വയോധിക മരിച്ചു

    Cooking gas cylinder
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കെ.ആർ. പുരത്ത് പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വയോധിക മരിച്ചു. നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്. ത്രിവേണി നഗർ സ്വദേശിനി അക്കയമ്മ (81) ആണ് മരിച്ചത്. അക്കയമ്മയുടെ മകൻ ശേഖർ (55), ശേഖറിന്റെ മകൻ കിരൺകുമാർ (24), മകൾ ചന്ദന (20), അയൽവാസി കാഞ്ചന (45) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

    ചന്ദനയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അപകടമുണ്ടായതായാണ് ശേഖർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനുശേഷമേ അപകട കാരണം വ്യക്തമാകൂ. രമേഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൽ ഒമ്പതുമാസമായി വാടകക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ശേഖറും കുടുംബവും. പൊട്ടിത്തെറിയിൽ സമീപത്തെ മൂന്നുവീടുകൾക്കും കേടുപാടുണ്ട്.

    TAGS:diedExplodecooking gas cylinderelder women
    News Summary - An elderly woman died after a cooking gas cylinder exploded
