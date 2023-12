cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ന ശ​രാ​ശ​രി 14 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ന​വം​ബ​ർ​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. 793 ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 823 മ​ര​ണം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 3705 സാ​ധാ​ര​ണ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 3802 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 2023ൽ 4499 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. Show Full Article

