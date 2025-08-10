Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 10 Aug 2025 10:12 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 10:12 AM IST

    മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ തി​ര​യു​ന്ന വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മ​ണ്ണും മാ​ലി​ന്യ​വും ത​ള്ളി

    ഖ​ന​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം
    മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ തി​ര​യു​ന്ന വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മ​ണ്ണും മാ​ലി​ന്യ​വും ത​ള്ളി
    ബാ​ഹു​ബ​ലി​യി​ൽ ത​ള്ളി​യ പു​തി​യ മ​ണ്ണും കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ച മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ന​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ബാ​ഹു​ബ​ലി കു​ന്നി​ന്റെ താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ പു​തി​യ മ​ണ്ണും മാ​ലി​ന്യ​വും ത​ള്ളി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​ത് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​ന​ന്യ ഭ​ട്ടി​ന്റെ മാ​താ​വ് സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ എ​ൻ. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 10 അ​ടി പു​തി​യ മ​ണ്ണും വി​വി​ധ​ത​രം മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും പി​ന്നീ​ട് സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സം​ശ​യം ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ഈ ​സ്ഥ​ലം പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​രാ​യി​രി​ക്കാം മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പു​തി​യ മ​ണ്ണ് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്ത് ഏ​ഴ് അ​ടി വ​രെ കു​ഴി​ച്ചി​ട്ടും മ​നു​ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല.

    അ​ത്ത​രം അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​യി​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നോ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നോ മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ദേ​ശം അ​ടു​ത്തി​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് വ​ള​രെ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

