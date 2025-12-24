Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 8:40 AM IST

    ചെ​ലു​വാ​മ്പ ആശുപത്രിയിൽ അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷി​ണി പാൽ ബാങ്ക്

    ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ം
    ചെ​ലു​വാ​മ്പ ആശുപത്രിയിൽ അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷി​ണി പാൽ ബാങ്ക്
    മൈ​സൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ചെ​ലു​വാ​മ്പ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നടന്ന അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷി​ണി പാ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചടങ്ങ്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ (എം.​എം.​സി ആ​ന്‍ഡ് ആ​ർ.​ഐ) ചെ​ലു​വാ​മ്പ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷി​ണി പാ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റോ​ട്ട​റി ജി​ല്ല ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ബി.​ആ​ർ. ശ്രീ​ധ​ർ, പി.​കെ. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് മൈ​സൂ​ർ മെ​ട്രോ​യു​ടെ​യും റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സൗ​ത്ത് പ​രേ​ഡി​ന്‍റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ച്ച്.​ആ​ർ. കേ​ശ​വ്, ഡോ. ​കെ. ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, യ​ശ​സ്വി സോ​മ​ശേ​ഖ​ർ, റോ​ട്ട​റി മൈ​സൂ​ർ മെ​ട്രോ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ൻ ഗു​രു​മൂ​ർ​ത്തി, റോ​ട്ട​റി ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സൗ​ത്ത് പ​രേ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് ചി​ങ്ങ​ൽ, ചെ​ലു​വ​മ്പ ആ​ശു​പ​ത്രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ആ​ർ. സു​ധ, ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​എ​ൻ. പ്ര​ദീ​പ്, മി​ൽ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ഹം​സ, ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം മു​ത​ൽ മി​ല്‍ക്ക് ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​എ​ൻ. പ്ര​ദീ​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രെ​സ്റ്റ് പ​മ്പ് വ​ഴി പാ​ൽ പ​മ്പ് ചെ​യ്ത്​ ദാ​നം ചെ​യ്യാം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പാ​ൽ ദാ​നം ചെ​യ്യാം.

    ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 50 മി​ല്ലി​മു​ത​ൽ 100 ​​മി​ല്ലി​വ​രെ ന​ല്‍കാം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് പാ​ൽ ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bengaluru Newshealthcarebreast milk bankMysuru Cheluvamba Hospital
