Madhyamam
    അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് വീ​ക്കി​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്ഥി​രം സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും

    അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് വീ​ക്കി​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്ഥി​രം സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു-​അ​ലി​പൂ​ർ​ദു​വാ​ർ അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് വീ​ക്കി​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സ്ഥി​രം സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16597 (ബം​ഗ​ളൂ​രു - അ​ലി പൂ​ർ​ദു​വാ​ർ): എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും രാ​വി​ലെ 8.50ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.25ന് ​അ​ലി​പൂ​ർ​ദു​വാ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തും. ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16598 (അ​ലി​പൂ​ർ​ദു​വാ​ർ - ബം​ഗ​ളൂ​രു): എ​ല്ലാ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും രാ​ത്രി 10.25ന് ​അ​ലി​പൂ​ർ​ദു​വാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന് എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തും.

    കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ​പു​രം, ബം​ഗാ​ര​പ്പെ​ട്ട് ജ​ങ്ഷ​ന്‍, കു​പ്പം, ജോ​ലാ​ർ​പേ​ട്ട, കാ​ട്പാ​ടി, രേ​ണി​ഗു​ണ്ട, നെ​ല്ലൂ​ർ, ഓം​ഗോ​ൾ, ചി​രാ​ല, തെ​നാ​ലി ജ​ങ്ഷ​ന്‍, വി​ജ​യ​വാ​ഡ ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ഏ​ലൂ​രു, രാ​ജ​മു​ണ്ട്രി, സാ​മ​ൽ​കോ​ട്ട് ജ​ങ്ഷ​ന്‍, അ​ന​കാ​പ്പ​ള്ളി, ദു​വാ​ഡ, സിം​ഹാ​ച​ലം നോ​ർ​ത്ത്, പെ​ണ്ടു​ർ​തി, കൊ​ത്ത​വ​ല​സ, വി​സി​യ​ന​ഗ​രം ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ശ്രീ​കാ​കു​ളം റോ​ഡ്, പ​ലാ​സ, ബ്ര​ഹ്മ​പൂ​ർ, ബാ​ലു​ഗാ​വ്, ഖു​ർ​ദ റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ, ക​ട്ട​ക്ക്, ജാ​ജ്പൂ​ർ കി​യോ​ഞ്ജ​ർ റോ​ഡ്, ഭ​ദ്ര​ക്, ബാ​ല​സോ​ർ, ഖ​ര​ഗ്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ആ​ൻ​ഡു​ൽ, ഡ​ങ്കു​നി, ബ​ർ​ദ്മാ​ൻ, ബോ​ൽ​പൂ​ർ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ, രാം​പൂ​ർ​ഹ​ട്ട്, മാ​ൾ​ഡ ടൗ​ൺ, ബ​ർ​സോ​യ് ജ​ങ്ഷ​ന്‍, കി​ഷ​ൻ​ഗ​ഞ്ച്, ആ​ലു​വ​ബാ​രി റോ​ഡ്, ന്യൂ ​ജ​ൽ​പാ​യ്ഗു​രി, സി​ലി​ഗു​രി ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ബി​ന്ന​ഗു​രി, ഹ​സി​മാ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

