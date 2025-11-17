Begin typing your search above and press return to search.
    17 Nov 2025 9:10 AM IST
    17 Nov 2025 9:10 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ക​യ​റ്റു​മ​തി; എം.​എ​ൽ.​എ സെ​യി​ലി​നെ​തി​രെ ഇ.​ഡി​യു​ടെ പ​രാ​തി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 44.09 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും കാ​ർ​വാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യി​ലി​നു​മെ​തി​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രു മേ​ഖ​ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​തി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ബെ​ലെ​ക്കേ​രി തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സെ​യി​ൽ മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വി​വി​ധ ഖ​ന​ന, വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​യി​ര് ബെ​ലെ​ക്കേ​രി​യി​ലെ തു​റ​മു​ഖ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ മ​ഹേ​ഷ് ജെ ​ബി​ലി​യേ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തു. ഈ ​നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സെ​യി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 46.18 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഇ.​ഡി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചൈ​ന​യി​ൽ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ഹോ​ങ്കോ​ങ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ജെ.​ഐ (ഹെ​ബെ​യ്) അ​യ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റീ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ് (മു​മ്പ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് എ​ച്ച്‌.​കെ ലി​മി​റ്റ​ഡ്) വ​ഴി​യാ​ണ് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും വെ​ളു​പ്പി​ക്കാ​നും​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​തു ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ.​ഡി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ക​മ്പ​നി 27.07 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ വ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും സെ​യി​ൽ ഹോ​ങ്കോ​ങ് സ്ഥാ​പ​നം വ​ഴി 2.09 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് ബാ​ങ്ക് (ഹോ​ങ്കോ​ങ്), ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ലെ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ചൈ​ന (ഐ.​സി.​ബി.​സി) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ദേ​ശ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 1.68 കോ​ടി രൂ​പ പ​ണ​വും 6.75 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, 14.13 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ര​വ​ധി ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. 21 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​വ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സെ​യി​ലി​ന് ഇ​ട​ക്കാ​ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

