Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 8:01 AM IST

    ആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി റമദാൻ റിലീഫ് കിറ്റ് വിതരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി റമദാൻ റിലീഫ് കിറ്റ് വിതരണം
    cancel
    camera_alt

    ആ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളു​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി റ​മ​ദാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബംഗളൂരു: ആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താനറി റോഡ് പരിസരത്തെ നാനൂറിലധികം നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് റമദാൻ റിലീഫ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രവാസലോകത്തും നാട്ടിലും കെ.എം.സി.സി നടത്തിവരുന്ന വിപുലമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കിറ്റ് വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ. നൗഷാദ് നിർവഹിച്ചു. കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുക എന്നത് കെ.എം.സി.സിയുടെ മുഖമുദ്രയാണെന്നും ജാതി-മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ഇത്തരം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റബീഹ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അനസ് വാഫി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.

    റമദാന്റെ മഹത്വവും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. അൻസാർ വാഫി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫ്‌ കമ്മഹള്ളി, റഹീം ചാവശ്ശേരി, ടി.സി. മുനീർ, മുഹമ്മദ്‌ അലി ലുലു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ താനറിറോഡ് സ്വാഗതവും ജംഷീർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ramadan kitsBengaluru
    News Summary - All India KMCC Bengaluru Central Committee distributes Ramadan relief kits
    Similar News
    Next Story
    X