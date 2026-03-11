Begin typing your search above and press return to search.
    ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു താനറി റോഡ് ഇഫ്താർ മീറ്റ്

    ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു താനറി റോഡ് ഇഫ്താർ മീറ്റ്
    ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളു​രു താ​ന​റി റോ​ഡ് ഏ​രി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ് എം.​കെ നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളു​രു: ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളു​രു താ​ന​റി റോ​ഡ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ് എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളു​രു ജ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ബി​അ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റ​ഹീം ചാ​വ​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​വ​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ് ക​മ്മ​ന​ള്ളി, ടി.​സി. മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി ഷ​ബീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ലു​ലു, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ യ​മാ​നി, കെ. ​നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ന​സ് വാ​ഫി, ഷ​മീം വാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ ജ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ താ​ന​റി റോ​ഡ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ടി.​കെ. ഫാ​സി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Iftar MeetALL INDIA KMCC Bengalurumetro news
