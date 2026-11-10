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Madhyamam
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    കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​കം: മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു

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    Uttar Pradesh police team investigating the crime spot in Bhongaon town of Mainpuri district.
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ടും​ബ​വ​ഴ​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഷി​രാ​ഡി ഘാ​ട്ട് വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ ശ​ങ്ക​ർ, ഭാ​ര്യ ന​ളി​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഏ​ഴ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് നോ​ർ​ത് ഡി.​സി.​പി. ബി.​എ​സ്. നേ​മ​ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി ഇ​ന്ദു ശേ​ഖ​റി​നെ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ന​വം​ബ​ര്‍ ആ​റി​ന് ന​ന്ദി ഹി​ല്‍സി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ പൂ​നി​തി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മൈ​സൂ​രി​ലെ ചാ​മു​ണ്ടി കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭാ​ര്യ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ ശി​വ​കു​മാ​ർ, ദി​വ്യ എ​ന്നീ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഭാ​ര്യ സു​നി​ത​യു​ടെ​യും ഭാ​ര്യാ​മാ​താ​വ് രൂ​പ​വ​തി​യു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ സേ​ല​ത്തു​ള്ള ഒ​രു വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ വ​ഴ​ക്കി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ പ്ര​തി ഭാ​ര്യ​യ​ട​ക്കം ഏ​ഴു കു​ടും​ബം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഉ​റ​ക്ക ഗു​ളി​ക ക​ല​ര്‍ത്തി ആ​ട്ടു​ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് ന​ന്ദി ഹി​ല്‍സ്, സേ​ലം, ചാ​മു​ണ്ടി ഹി​ല്‍സ്, ഷി​രാ​ഡി ഘ​ട്ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - All Bodies Recovered Bengaluru
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