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    Metro
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 8:18 AM IST

    സ്തുത്യർഹ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ‘ആൽച്ചി’ പടിയിറങ്ങി

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    സ്തുത്യർഹ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ‘ആൽച്ചി’ പടിയിറങ്ങി
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    ആ​ൽ​ച്ചി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മംഗളൂരു: കർണാടക ആന്റി-നക്സൽ ഫോഴ്‌സ് (എഎൻഎഫ്) ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ബെൽജിയൻ മാലിനോയിസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെൺ നായ് 'ആൽച്ചി'ക്ക് എട്ട് വർഷത്തെ മാതൃകാപരമായ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് വിരമിക്കൽ ലഭിച്ചു. അസാധാരണമായ ഗന്ധം, വിശ്വസ്തത, സമർപ്പണം എന്നിവയാൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നായ് സുരക്ഷസേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.

    കാർക്കളയിലെ എ.എൻ.എഫ് ആസ്ഥാനത്ത് ലളിതവും എന്നാൽ വൈകാരികവുമായ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ്, ഓഫിസർമാർ, ജീവനക്കാർ, നായ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർ ആൽച്ചിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സേവനത്തിന് ആദരം അർപ്പിച്ചു. 2018 ആഗസ്റ്റ് 11 ന് ജനിച്ച ആൽച്ചി, 2018 നവംബർ 10 ന് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എ.എൻ.എഫിൽ ചേർന്നു.

    ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ നിബിഡ വനങ്ങളിലാണ് ആൽച്ചി ചെലവഴിച്ചത്. അഗുംബെ, ഹെബ്രി, ജയപുര, ശൃംഗേരി, കൊല്ലൂർ, സുബ്രഹ്മണ്യ, മടിക്കേരി തുടങ്ങിയ നക്സൽ ബാധിതവും സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങളുമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ കോമ്പിംഗ്, തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ചുമതലകൾ എന്നിവയിൽ അവർ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു.സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ഐഇഡികളും കണ്ടെത്തുന്നതിലും അപകടകരമായ പ്രദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലും വന ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും നക്സൽ നീക്കങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും സ്ഥിരമായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.

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    TAGS:servicemetro newsBanglore
    News Summary - സ്തുത്യർഹ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ‘ആൽച്ചി’ പടിയിറങ്ങി
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