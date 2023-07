cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സം​ഭ​വം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ജെ.​ഡി.​എ​സ്. നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ (എ​ൻ.​സി.​പി) പി​ള​ർ​ത്തി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റി അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തു​പോ​ലു​ള്ള സം​ഭ​വം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ജെ.​ഡി.​എ​സ് നേ​താ​വും മു​ൻ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ത​ക​ർ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലേ​തു​പോ​ലു​ള്ള ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും ഒ​രു അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ത് ആ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കു​മാ​ര​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം തൂ​ക്കു​സ​ഭ വ​രു​മെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ കിം​മേ​ക്ക​ർ ആ​കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​താ​ദ​ൾ എ​സ്. എ​ന്നാ​ൽ, 224 നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 136ലും ​വി​ജ​യി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​തോ​ടെ ജെ.​ഡി.​എ​സി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​യി. 2018ൽ 37 ​എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി 2023ൽ 19 ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി. 13.3 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​വി​ഹി​ത​വു​മാ​യി പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യ പ​ത​ന​ത്തി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലേ​തു​പോ​ലു​ള്ള കൂ​റു​മാ​റ്റം ഏ​റെ ക​ണ്ട സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക. Show Full Article

Ajith Pawar will be there in Karnataka too - Kumaraswamy