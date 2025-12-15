Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    15 Dec 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:41 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു-​മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു-​മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ടു​ത്ത മാ​ർ​ച്ചി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും മ​സ്ക​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന ബ​ന്ധം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ എ​ല്ലാ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​കും. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സ് മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. മാ​ർ​ച്ച് എ​ട്ട്, 10, മാ​ർ​ച്ച് 15, 17, മാ​ർ​ച്ച് 22, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ബാ​ക്കി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ മാ​ർ​ച്ച് 29ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ലും ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 14 നാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു-​മ​സ്ക​ത്ത് സെ​ക്ട​റി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Air India Express:Bangalore News
    Air India Express to resume Mangalore-Muscat flight service
