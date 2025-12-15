മംഗളൂരു-മസ്കത്ത് വിമാന സർവിസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്text_fields
മംഗളൂരു: അടുത്ത മാർച്ചിൽ മംഗളൂരുവിനും മസ്കത്തിനും ഇടയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിമാന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയുമായി രണ്ട് സർവിസ് ഉണ്ടാകും. മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മസ്കത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ സർവിസ് മാർച്ച് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. മാർച്ച് മൂന്നിന് രണ്ടാമത്തെ സർവിസ് നടത്തും. മാർച്ച് എട്ട്, 10, മാർച്ച് 15, 17, മാർച്ച് 22, 24 തീയതികളിലാണ് ബാക്കി സർവിസുകൾ.
വേനൽക്കാല ഷെഡ്യൂൾ മാർച്ച് 29ന് ആരംഭിക്കും. അതിനുശേഷം മംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിലും ഷെഡ്യൂളുകളിലും മാറ്റം വരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 14 നാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അവസാനമായി മംഗളൂരു-മസ്കത്ത് സെക്ടറിൽ സർവിസ് നടത്തിയത്. സർവിസുകൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എയർലൈൻ ആഴ്ചയിൽ നാല് വിമാനങ്ങൾ സർവിസ് നടത്തിയിരുന്നു.
