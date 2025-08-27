Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Aug 2025 11:41 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 11:41 AM IST

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി-​എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹം ഇ​ന്ന്

    എ​ട്ടാ​മ​ത് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ല്‍ 12 ജോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹം ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ഡ​ബി​ള്‍ റോ​ഡ് സി​റ്റി പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​ഉ​സ്മാ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ക​ര്‍ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ആ​ര്‍. രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി, ബി.​ഇ​സെ​ഡ്. സ​മീ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍, മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍, പാ​ണ​ക്കാ​ട് ബ​ഷീ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, സി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് സ​ലീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ബി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ന്‍.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എം.​എ​ല്‍.​എ, ഡി.​ജി.​പി എം.​എ. സ​ലീം, യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. അ​ന്‍വ​ര്‍ ന​ഹ, എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍ ഹാ​ജി, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. വി.​കെ. ഫൈ​സ​ല്‍ ബാ​ബു, കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷി​ബു മീ​രാ​ന്‍, ഉ​മ​ര്‍ ഇ​സ്മ​യി​ല്‍, അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശി​നി ഈ​ശ്വ​ര്‍ സാ​നി​കൊ​പ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എം.​എ. അ​മീ​റ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​യും. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത് മെ​ട്രോ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി പു​ര​സ്‌​കാ​രം എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ചി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ കൈ​മാ​റും.

