    date_range 1 Oct 2025 8:18 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 8:18 AM IST

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് ആ​പ്പി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്

    കെ. ​കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം. ദേ​ശീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗം കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്തി​മ രൂ​പം ന​ൽ​കി. ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ആ​പ്പി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഗോ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ്വി​ദി​ന ദേ​ശീ​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 14 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചും അ​വ​ർ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ജി​ല്ല ഏ​രി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യു​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങും. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ.​എം.​എ. അ​മീ​റ​ലി, പി.​വി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജു, ശു​ഹൈ​ബ് സ്‌​പൈ​ൻ കോ​ഡ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി.​കെ. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​പി. മൊ​യ്തു​ണ്ണി, കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, കെ. ​കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല, പി.​വി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല, എ​ൻ. ഹ​ർ​ഷാ​ദ്, പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, കെ.​കെ. റ​ഷീ​ദ്, ഷം​നാ​സ് പോ​ക്ക​ർ, അ​ഡ്വ. പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദു​പ്പ, അ​ഹ്ഫാം ത​ങ്ങ​ൾ, കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​സ്, ഷാ​ക്കി​ർ ബ​ദി​ര, ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​ർ, സി.​എ. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഹം​സ സാ​ഗ​ർ, ടി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നാ​സ​ർ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, ടി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ർ, നാ​സ​ർ സ​മ​ദ്, എം.​എ. അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:aikmccMembership CampaignBangloreBanglore News
