    Metro
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 11:23 AM IST

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ഏ​രി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും മ​ടി​വാ​ള സേ​വ​റി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ്‍വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റ​ഹീം ചാ​വ​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​വ​ള്ളി, സി​ദ്ദീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഷീ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ആ​ർ, എം.​ജെ. ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖ​യി​സ് ലു​ലു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: നൗ​ഷാ​ദ് പാ​ല​സ്, പി.​വി. ശ​രീ​ഫ് (മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ.), എം.​ജെ. ശി​ഹാ​ബ് (പ്ര​സി.). ഖ​യി​സ് ലു​ലു (ജ​ന. സെ​ക്ര.), എ​ഫ്.​എം. ദാ​വൂ​ദ് (ട്ര​ഷ.), സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ​വി (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി.), എം.​ടി.​പി. നി​സാ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി.) എം. ​മൊ​യ്തു, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്, അ​നീ​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.) ടി.​എം. മ​ജീ​ദ്, എം.​കെ. റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ശാ​ഫി (പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കോ​ഓ​ഡി.), എ.​എം. ഷ​ഫീ​ഖ്, പി.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ടി.​എ. സ​ജീ​ർ (ട്രോ​മോ കെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി.), അ​ജ്സ​ൽ, സി.​കെ. ദാ​നി​ഷ്, എ​ഫ്.​എം. ഫാ​റൂ​ഖ്, ഹം​റാ​സ് (മീ​ഡി​യ വി​ങ്) സ​മീ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം നാ​ല​ക​ത്ത്, മു​ജാ​ഹി​ദ്, റ​ഫീ​ഖ്, ഷം​സീ​ർ, അ​ഷ​റ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹാ​ഷിം, നൗ​ഷാ​ദ് (അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

