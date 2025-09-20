എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി കൺവെൻഷൻtext_fields
ബംഗളൂരു: ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു ബൊമ്മനഹള്ളി ഏരിയ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണവും മടിവാള സേവറി ഹോട്ടലിൽ നടന്നു. മുസ്ലിംലീഗ് ദേശീയ അസി. സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു പ്രസിഡന്റ് ടി. ഉസ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിറാജുദ്ദീൻ നദ്വി പ്രാർഥന നടത്തി. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ റഹീം ചാവശ്ശേരി, അബ്ദുല്ല മാവള്ളി, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ, ബഷീർ എച്ച്.എസ്.ആർ, എം.ജെ. ശിഹാബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ. നൗഷാദ് സ്വാഗതവും ഖയിസ് ലുലു നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നാസർ നീലസാന്ദ്ര കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഭാരവാഹികൾ: നൗഷാദ് പാലസ്, പി.വി. ശരീഫ് (മുഖ്യരക്ഷാ.), എം.ജെ. ശിഹാബ് (പ്രസി.). ഖയിസ് ലുലു (ജന. സെക്ര.), എഫ്.എം. ദാവൂദ് (ട്രഷ.), സിറാജുദ്ദീൻ നദവി (വർക്കിങ് പ്രസി.), എം.ടി.പി. നിസാർ, റഫീഖ് ഗ്ലോബൽ (വൈസ് പ്രസി.) എം. മൊയ്തു, അബ്ദുൽ ബാസിത്, അനീസ് (ജോ. സെക്ര.) ടി.എം. മജീദ്, എം.കെ. റഷീദ്, മുഹമ്മദ് ശാഫി (പാലിയേറ്റിവ് കോഓഡി.), എ.എം. ഷഫീഖ്, പി.കെ. അഷ്റഫ്, ടി.എ. സജീർ (ട്രോമോ കെയർ കോഓഡി.), അജ്സൽ, സി.കെ. ദാനിഷ്, എഫ്.എം. ഫാറൂഖ്, ഹംറാസ് (മീഡിയ വിങ്) സമീർ, ഇബ്രാഹിം നാലകത്ത്, മുജാഹിദ്, റഫീഖ്, ഷംസീർ, അഷറഫ്, മുഹമ്മദ്, ഹാഷിം, നൗഷാദ് (അംഗങ്ങൾ).
