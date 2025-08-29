Begin typing your search above and press return to search.
    12 ജോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​സ്വ​പ്നം പൂ​വ​ണി​യി​ച്ച് എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി

    12 ജോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​സ്വ​പ്നം പൂ​വ​ണി​യി​ച്ച് എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി
    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യും ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്നു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ട്ടാ​മ​ത് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യും ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്നു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ട്ടാ​മ​ത് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​ത്തി​നു പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​യി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ 150 കി​ലോ​മി​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ 12 ജോ​ടി യു​വ​തി - യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ മം​ഗ​ല്യ സ്വ​പ്നം പൂ​വ​ണി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തോ​ടെ എ​ട്ട് സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി 1042 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ വൈ​വാ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ന​ടു​ത്ത സി​റ്റി പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 10 പേ​രു​ടെ നി​കാ​ഹ് ക​ർ​മ​ത്തി​ന് മു​ഫ്തി ഇ​ർ​ശാ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് മ​സ്ഹ​രി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ഹോ​ദ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ആ​ചാ​ര​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​ഘു​മൂ​ർ​ത്തി എം.​എ​ൽ.​എ വ​ധു​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​വാ​ഹ സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി. ഡോ. ​മൂ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ബ​ദ​റു​ന്നീ​സ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി കെ. ​സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ബി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ, ന​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ക​ർ​ണാ​ക ഡി.​ജി.​പി എം.​എ. സ​ലീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് നാ​ല​പ്പാ​ട്, ഡോ. ​പി.​സി. ജാ​ഫ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ്, ആ​ർ.​വി. യു​വ​രാ​ജ്, അ​ഡ്വ. വി.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ഹ​നീ​ഫ ഹു​ദ​വി, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഈ​സ് ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എം.​എ. അ​മീ​റ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മെ​ട്രോ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി അ​വാ​ർ​ഡ് എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ചി​ന് കൈ​മാ​റി. സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ഒ.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ‘ദ ​റോ​ൾ മോ​ഡ​ൽ’ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഥ​മ മാ​ന​വ​താ​വാ​ദ പു​ര​സ്കാ​രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ര​ക മാ​ന​വ​താ​വാ​ദ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. പു​ര​സ്കാ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ത​ന്റെ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്യ​ഭാ​ഷാ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ടു​നി​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഭ​ദ്രാ​വ​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ത സേ​വ​ന​വും വ​ഴി കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഭ​ദ്രാ​വ​തി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട് ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്ന മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധ​വും മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​തു​ര സേ​വ​ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​സ്തു​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ, ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഗ​സാ​ലി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ജൂ​റി ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദും മ​ക​ൻ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ലി​യ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

