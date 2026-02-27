Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎ.ഐ.കെ.എം.സി.സി...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 8:23 AM IST

    എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബൊമ്മനഹള്ളി ഏരിയ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബൊമ്മനഹള്ളി ഏരിയ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബൊമ്മനഹള്ളി ഏരിയ ഇഫ്താർ സംഗമം എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ. നൗഷാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു

    ബംഗളുരു: റമദാന്‍റെ പുണ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബൊമ്മനഹള്ളി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ. നൗഷാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

    ഏരിയ പ്രസിഡന്‍റ് എം.ജെ. ശിഹാബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ റഷീദ് മൗലവി റമദാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സലീം ഫാളിലി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഡി.എസ്.എസ് കർണാടക മൈനോരിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. അബ്ദുൽ ബേഗൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ അബ്ദുല്ല മാവള്ളി, എച്ച്.എസ്.ആർ. ബഷീർ, റഹീം ചാവശ്ശേരി, ടി.സി. മുനീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഖൈസ് ലുലു സ്വാഗതവും ദാവൂദ് എഫ്.എം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും നിരവധി പ്രവർത്തകരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aikmccorganizedIftar gatheringbommanahalli
    News Summary - AIKMCC Bommanahalli Area Iftar Gathering organized
    Similar News
    Next Story
    X