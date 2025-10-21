Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Oct 2025 8:55 AM IST
    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി മൈ​സൂ​രു എ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യും ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ബാ​ങ്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മൈ​സൂ​ർ മാ​ന​സ​ഗം​ഗോ​ത്രി ഏ​രി​യ​യി​ൽ ല​യ​ൺ​സ് ജീ​വ​ധാ​ര​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മൈ​സൂ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ.​ബി. ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്ക് റീ​ജ​ന​ല്‍ ഹെ​ഡ് രാ​ജീ​വ്‌ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​എം. അ​ൻ​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ക്ബാ​ൽ മ​ണ​ലോ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ര്‍ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി. കു​ഞ്ഞു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ലോ​യ​ൽ വേ​ൾ​ഡ്, കാ​സിം മൊ​കേ​രി, മൂ​സ, ഫ​ർ​ഷാ​ദ്, നി​സാം, ന​ജി​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ് സ്വീ​റ്റ് പാ​ല​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

