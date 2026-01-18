Begin typing your search above and press return to search.
    ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ കാ​മ​റ - ആ​ർ.​സി.​ബി

    4.50 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കുമെ​ന്ന് ക്ലബ്ബ്
    ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ കാ​മ​റ - ആ​ർ.​സി.​ബി
    ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​ര​ക്ഷ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു. കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 4.50 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​സി.​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി (കെ‌.​എ​സ്‌.​സി‌.​എ) ന​ട​ത്തി​യ ച​ര്‍ച്ച​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി ആ​ർ‌.​സി.‌​ബി അ​വ​രു​ടെ ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും റാ​യ്പൂ​രി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2025 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് ആ​ർ‌.​സി‌.​ബി​യു​ടെ കി​രീ​ട നേ​ട്ട ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് 11 പേ​ര്‍ മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞ ശേ​ഷം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​രോ​ധ​ന​മാ​ണ്.

    ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ച​ല​നം, സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം, അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത തി​ര​ക്ക് എ​ന്നി​വ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗേ​റ്റ് വ​ഴി ആ​ളു​ക​ള്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ത്സ​മ​യം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും എ‌.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ കെ‌.​എ​സ്‌.​സി.‌​എ​യെ​യും നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കും. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ആ​ർ.​സി.​ബി ടീം ​ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

