Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅനധികൃത ജല ഉപയോഗം...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:49 AM IST

    അനധികൃത ജല ഉപയോഗം തടയാൻ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ബ്ലൂഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അനധികൃത ജല ഉപയോഗം തടയാൻ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ബ്ലൂഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അനധികൃത ജല, മലിന ജല കണക്ഷനുകള്‍ തടയുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ബ്ലൂ ഫോഴ്സ്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: നഗരത്തിലുടനീളം അനധികൃത ജല, മലിനജല കണക്ഷനുകള്‍ തടയുന്നതിന് ബാംഗ്ലൂര്‍ വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ ആന്‍ഡ് സ്വീവറേജ് ബോര്‍ഡ് (ബി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.ബി) റോബോട്ടിക്, എ.ഐ അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലൂ ഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സബ് ഡിവിഷനുകളില്‍ 16 ബ്ലൂ ഫോഴ്സ് ടീമുകള്‍ രൂപവത്കരിച്ചതായി ബി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.ബി ചെയര്‍മാന്‍ രാം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. അനധികൃത കണക്ഷന്‍ ‍ തിരിച്ചറിയുക, പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍ ബൈപാസ് ചെയ്യുന്നത് തടയുക, അനധികൃത ജല ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം കുറക്കുക എന്നിവയാണ് ടീമിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്താന്‍ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രമുഖ കമ്പനിയുമായി പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോര്‍ഡ് പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചോര്‍ച്ച കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയും ആന്തരിക പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും പൈപ്പ് ലൈന്‍ ശൃംഖല ഡിജിറ്റല്‍ മാപ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ബംഗളൂരുവിലെ വെള്ളത്തിന്‍റെ 28 ശതമാനവും ചോര്‍ച്ചയും അനധികൃത കണക്ഷൻ മുഖേനയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിന് മികച്ച പരിഹാരമാണെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. റിസ്വാൻ അർഷാദ് എം.എൽ.എ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയേഴ്‌സ് സെക്രട്ടറി എം. ലക്ഷ്മൺ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:water usageArtificial IntelligenceIllegalmetro news
    News Summary - AI-based Blueforce launched to prevent illegal water use
    Similar News
    Next Story
    X