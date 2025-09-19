Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    19 Sept 2025 10:19 AM IST
    19 Sept 2025 10:19 AM IST

    ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി

    ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന അ​തി​ക്ര​മം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം, ത​ന്റെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം എ​ന്നി​വ ആ​രോ​പി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന് (എ​ൻ‌.​എ​ച്ച്‌.​ആ​ർ.‌​സി) മു​മ്പാ​കെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ക​മീ​ഷ​നു​ള്ള ക​ത്തി​ൽ, ത​നി​ക്കും ത​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി എ​ഫ്‌.​ഐ‌.​ആ​റു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​ലീ​സി​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ക്ക​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഹി​ന്ദു ജാ​ഗ്ര​ത് വേ​ദി​കെ​യു​ടെ​യും പ്ര​ജാ പ്ര​ഭു വേ​ദി​കെ​യു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ക​നും ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ തി​മ​റോ​ഡി ത​ന്റെ ആ​ക്ടി​വി​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പീ​ഡ​നം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ത്തെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​യോ​ജി​പ്പി​നും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും നേ​രെ​യു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ, കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ൽ നീ​തി​ക്കാ​യി നി​ര​ന്ത​രം പോ​രാ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ത​ന്നെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ, പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം താ​ൻ സ​ഹി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​മീ​ഷ​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ഒ​രു ക്ഷേ​ത്രം, ഒ​രു ഹി​ന്ദു ആ​ത്മീ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ​ണ്ടേ ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത് ഒ​രു ജൈ​ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തേ​സ​മ​യം ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പി​ന്തു​ണ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​ക്ക് പ​ക​രം, പൊ​ലീ​സ് ത​നി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 16ന് ​ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ബി.​എ​ൽ. സ​ന്തോ​ഷി​നെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ബ്ര​ഹ്മ​വാ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ (ക്രൈം ​ന​മ്പ​ർ 177/2025) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്നെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​താ​യും തി​മ​റോ​ഡി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഇ​ട്ട​തി​നു തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​ച്ചു. അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ 15 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. പ​ക​രം,ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​ഏ​ഴ് പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് വാ​നു​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഒ​രു സി​വി​ൽ വാ​ഹ​നം എ​ന്നി​വ ത​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി. നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത​ന്നെ അ​പ​മാ​നി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ, സ്വ​മേ​ധ​യാ ഹാ​ജ​രാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഉ​ജി​രെ​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ്ര​ഹ്മ​വാ​ര​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ, ‘സൗ​ജ​ന്യ​ക്ക് നീ​തി’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി ആ​ളു​ക​ൾ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്നു.

    എ​ന്നി​ട്ടും പീ​ഡ​നം തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് തി​മ​റോ​ഡി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ത​ന്റെ മൂ​ന്ന് യു​വ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​നം അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു. ചെ​റി​യൊ​രു അ​പ​ക​ട​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, പൊ​ലീ​സ് അ​തി​നെ മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി പെ​രു​പ്പി​ച്ചു കാ​ണി​ച്ചു. 18, 21, 25 വ​യ​സ്സു​ള്ള യു​വാ​ക്ക​ളെ കാ​ർ​ക്ക​ള സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു, കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഐ.​പി.​സി 307 പ്ര​കാ​രം യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന​റി എ.​എ​സ്.​പി ഹ​ർ​ഷ പ്രി​യം​വ​ദ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും കേ​ട്ട​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ശി​ക്ഷാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ ആ​ക​സ്മി​ക​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​വു​മാ​യ ദു​രു​പ​യോ​ഗം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ആ​ശു​പ​ത്രി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ​കാ​ല കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര ജാ​മ്യ​വും ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യ​വും നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​വ​യി​ൽ മി​ക്ക​തും ഇ​തി​ന​കം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മോ ആ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്കി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​രെ​യും, പൊ​ലീ​സ് കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ന​മ്പ​ർ 94/2025 ൽ ​കേ​സെ​ടു​ത്തു. ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ന​മ്പ​ർ 100/2025 ൽ ​കേ​സെ​ടു​ത്തു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഈ ​എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ത​ന്റെ പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജാ​മ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്, ബ്ര​ഹ്മ​വാ​ര​യി​ലെ ഒ​രു എ​സ്‌.​ഐ ഒ​രു സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​റോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ത​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ കേ​ട്ട​താ​യി തി​മ​റോ​ഡി വി​വ​രി​ച്ചു. പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ട്ട​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം ത​ന്റെ ചേം​ബ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​ണ്, ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ൾ, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ൻ​സു​ക​ൾ, കോ​ട​തി വി​ചാ​ര​ണ​ക​ൾ, താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത നി​യ​മ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ജ​ന്യ​ക്ക് നീ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലും മ​ത​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ത​ന്നോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ ഏ​ക പ​ങ്ക് എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മു​ദാ​യി​ക ച​രി​ത്ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തെ​റ്റാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​വ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണെ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, അ​വ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും തി​മ​റോ​ഡി ത​ന്റെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

