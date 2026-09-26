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    ‘ആ​ക്ടി​വ് ക​ർ​ണാ​ട​ക’ ആ​രം​ഭി​ക്കും -മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ്

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    ‘ആ​ക്ടി​വ് ക​ർ​ണാ​ട​ക’ ആ​രം​ഭി​ക്കും -മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ്
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    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മാ​ര​ത്ത​ണു​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ് ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ള്‍, ട്ര​യാ​ത്ത്‌​ല​ണു​ക​ൾ, മ​റ്റ് എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്‍റ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​മാ​യി വ​കു​പ്പ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സ്പോ​ർ​ട്സ്, സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘ആ​ക്ടി​വ് ക​ർ​ണാ​ട​ക - റ​ൺ റൈ​ഡ് സ​ർ​ഫ് റൈ​ഡ് സ​ർ​ഫ് എ​ക്സ്പ്ലോ​ർ’ ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മാ​ര​ത്ത​ണു​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ് ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ള്‍, ട്ര​യാ​ത്ത്‌​ല​ണു​ക​ൾ, മ​റ്റ് എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്‍റ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​മാ​യി വ​കു​പ്പ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വെ​റും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മാ​ത്ര​മൊ​തു​ങ്ങാ​തെ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം.

    കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തി​നാ​യി വ​രൂ, ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കാ​യി തു​ട​രൂ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​യ​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു, മൈ​സൂ​രു, തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല, മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ർ​ഫി​ങ്, ക​യാ​ക്കി​ങ്, വാ​ട്ട​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്, ട്രെ​യി​ൽ റ​ണ്ണി​ങ്, സൈ​ക്ലി​ങ്, മ​റ്റ് സാ​ഹ​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Active Karnataka to be launched Minister George
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