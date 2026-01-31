Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഷെ​ട്ടി, നാ​ഗ​രാ​ജ്

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: വ​ർ​ഗീ​യ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​തി​ന് ര​ണ്ടു​പേ​രെ ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബ്ര​ഹ്മാ​വ​റി​ലെ വ​ര​മ്പ​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജി​ലെ മൂ​ടു​ഗ​ര​ടി റോ​ഡി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ഷെ​ട്ടി (56), കോ​ട്ടേ​ശ്വ​ര വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ഹാ​ലാ​ഡി റോ​ഡി​ൽ നാ​ഗ​രാ​ജ് (62) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഉ​ഡു​പ്പി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഡി.​ടി. പ്ര​ഭു, ബ്ര​ഹ്മ​വ​ർ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഗോ​പി​കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ബ്ര​ഹ്മ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​ശോ​ക് മ​ല​ബാ​ഗി, സു​ദ​ർ​ശ​ൻ ദോ​ഡ​മ​ണി, കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Action taken against hate posts; two arrested
