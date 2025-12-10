Begin typing your search above and press return to search.
    അനാവശ്യ സി സെക്ഷനുകൾക്കെതിരെ നടപടി -ആരോഗ്യമന്ത്രി

    അനാവശ്യ സി സെക്ഷനുകൾക്കെതിരെ നടപടി -ആരോഗ്യമന്ത്രി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി അ​നാ​വ​ശ്യ സി ​സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ജെ.​ഡി.​എ​സ് അം​ഗം ഗോ​വി​ന്ദ രാ​ജു ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി സി​സേ​റി​യ​ൻ പ്ര​സ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്രൈ​വ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് (കെ.​പി.​എം.​ഇ) ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രീ​വ​ൻ​സ് റി​ഡ്ര​സ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്ത​രം പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

