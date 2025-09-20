നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ആക്രമണം, എൻ.ഡി.പി.എസ് സംബന്ധമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മംഗളൂരു ബണ്ട്വാൾ താലൂക്കിലെ പട്ടുളികെ നരിഗാന വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന നജീം എന്ന നജ്ജുവിനെയാണ് (30) സിറ്റി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊണാജെ, ഉള്ളാൾ, മംഗളൂരു നോർത്ത്, ബേഗൂർ (ബംഗളൂരു നഗരം), ഭട്കൽ എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ഒന്നിലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം, കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ വർഷത്തിലേറെയായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ വാറന്റുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമീഷണറുടെ (സൗത്ത്) നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register