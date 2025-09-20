Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനി​ര​വ​ധി...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 12:13 PM IST

    നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ല​പാ​ത​കം, ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ, ആ​ക്ര​മ​ണം, എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പ​ട്ടു​ളി​കെ ന​രി​ഗാ​ന വി​ല്ലേ​ജി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ന​ജീം എ​ന്ന ന​ജ്ജു​വി​നെ​യാ​ണ് (30) സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കൊ​ണാ​ജെ, ഉ​ള്ളാ​ൾ, മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത്, ബേ​ഗൂ​ർ (ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​രം), ഭ​ട്ക​ൽ എ​ന്നീ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം, കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ (സൗ​ത്ത്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Accused arrested
    Similar News
    Next Story
    X