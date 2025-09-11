Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദേ​ശീ​യ​പാ​ത 73ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:46 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 73ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു-​തു​മ​കൂ​രൂ ദേ​ശീ​യ പാ​ത എ​ൻ.​എ​ച്ച് 73 ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന ബി​ക​ർ​ന​ക്ക​ട്ടെ ഫ്ലൈ ​ഓ​വ​ർ-​പ​ടീ​ൽ റോ​ഡി​ൽ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ​യും വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രെ​യും പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല​തും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ലോ​റി, ട്ര​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന പാ​ത​യാ​ണി​ത്. ഇ​രു​ട്ട് പ​ര​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഭ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​രോ​ളി, പ​ടീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി വ​ള​വു​ക​ളു​ണ്ട്. കാ​റു​ക​ളും ട്ര​ക്കു​ക​ളും മ​റി​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ളു​ടെ തൂ​ണു​ക​ൾ പ​ല​തും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. 20 തൂ​ണു​ക​ളി​ലെ ഒ​രു ബ​ൾ​ബ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മെ​ന്നും ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കും. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഹെ​ഡ് ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം മ​തി​യാ​കാ​തെ വ​രു​ന്നു. തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National HighwayGovernment of KarnatakaRoad Accident
    News Summary - Accidents continue on National Highway 73
    Similar News
    Next Story
    X