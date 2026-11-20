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യുവാവ് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചുtext_fields
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News Summary - accident death
മംഗളൂരു: ജോലിക്കായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോവുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. ബൈന്ദൂർ ചുങ്കിഗുഡ്ഡെ സ്വദേശിയും നാരായണ ഹെബ്ബാറിന്റെ മകനുമായ അക്ഷയ് എൻ. ഹെബ്ബാറാണ് (26) മരിച്ചത്. ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ചന്നരായപട്ടണക്ക് സമീപമാണ് അപകടം.
എൻജിനീയറിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ബംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടിയ അക്ഷയ് വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഓഫിസ് സന്ദർശിക്കണമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലോടെ ചുങ്കിഗുഡ്ഡെയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു.
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