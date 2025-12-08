Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ കാ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:28 AM IST

    മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ കാ​ർ മ​റി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ കാ​ർ മ​റി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ കാ​ർ കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മം​ഗ​ളൂ​രു ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ഗ​മം​ഗ​ല​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പാ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി മ​റി​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ച​ന്ദ്രെ​ഗൗ​ഡ (62), സ​രോ​ജ​മ്മ (57) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    മ​ദ്ദൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​ഗ​ര​ലിം​ഗ​ന്ന ദൊ​ഡ്ഡി​ക്ക് സ​മീ​പം മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് മ​റി​ഞ്ഞ് 30ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​ല​വ​ള്ളി​യി​ലെ ഷിം​ഷാ മാ​രാ​മ ക്ഷേ​ത്രം ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ​യും മ​ദ്ദൂ​രി​ലെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident Death
    News Summary - accident death
    Similar News
    Next Story
    X