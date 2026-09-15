ഉമർ ഖാലിദ് ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തിൽ എതിർപ്പുമായി എ.ബി.വി.പി

ഉമർ ഖാലിദ് ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തിൽ എതിർപ്പുമായി എ.ബി.വി.പിtext_fields
ബംഗളൂരു: ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉമർ ഖാലിദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ബംഗളൂരു എൻഎൽഎസ്ഐയുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുമായി എ.ബി.വി.പി ഞായറാഴ്ച രംഗത്ത് വന്നു. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കേണ്ട പ്രദർശനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ.എൽ.എസ്.ഐ.യു അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ബംഗളൂരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉമർ ഖാലിദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലളിത് വചാനിയുടെ പ്രിസണർ നമ്പർ 626710 ഈസ് പ്രെസന്റ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കാമ്പസ് പ്രദർശനത്തെ എബിവിപി ബംഗളൂരു ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
2016 ലെ ജെഎൻയു പ്രതിഷേധങ്ങൾ, അഫ്സൽ ഗുരു അനുസ്മരണങ്ങൾ, സിഎഎ-എൻആർസി പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ഡൽഹി കലാപങ്ങൾ എന്നിവയിലെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ ഖാലിദിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എബിവിപി ആരോപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ കാമ്പസുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തേക്കാൾ പഠനത്തിലും ദേശീയ സമഗ്രതയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനോ ആഭ്യന്തര കലാപത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള വേദികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം അക്കാദമിക് കാമ്പസുകൾ ദേശീയ സമഗ്രതക്കും പഠനത്തിനും വേണ്ടി സമർപ്പിതമായിരിക്കണം. സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപനപരമായ സമഗ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പരിപാടിക്കുള്ള "എല്ലാ അനുമതികളും ഉടൻ റദ്ദാക്കാൻ" എൻഎൽഎസ്ഐയു അധികൃതരോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അഭിഭാഷകനായ ഗിരീഷ് ഭരദ്വാജ് ശനിയാഴ്ച എൻഎൽഎസ്ഐയു വൈസ് ചാൻസലർക്കും രജിസ്ട്രാർക്കും അയച്ച ഇമെയിലിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട സ്ക്രീനിംഗ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് സർവകലാശാലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അദ്ദേഹം ഇ-മെയിൽ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടു. വിചാരണക്ക് മുമ്പുള്ള തടങ്കൽ, ജാമ്യം, വിയോജിപ്പ്, ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അക്കാദമിക് ചർച്ചകൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ സന്തുലിതമായ പരിപാടിയിലൂടെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു.
വിചാരണക്ക് മുമ്പുള്ള തടങ്കലിനെയും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ച് അക്കാദമിക് ചർച്ച നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതന്മാർ, നിയമ വിദഗ്ധർ, ദേശീയ-സുരക്ഷാ വീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രധാനമായും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും വിഘടനവാദ അക്രമത്തിന്റെയും ഇരകളുടെ വീക്ഷണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സന്തുലിത പരിപാടിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അക്കാദമിക് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപനപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടൊപ്പം വരുന്നതാണെന്ന് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പരിപാടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സർവകലാശാലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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