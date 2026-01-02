Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Jan 2026 9:05 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 9:05 AM IST

    അബ്ദുല്‍ അഹദിന് ഡി.ഐ.ജിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം

    അബ്ദുല്‍ അഹദ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (ബി.​എം.​ടി.​സി) സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന സീ​നി​യ​ർ ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​ഹ​ദി​ന്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ഡി.​ഐ.​ജി) ആ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ഡു​ബി​ദ്രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​ഹ​ദ് ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, കോ​സ്റ്റ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ്, വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ്​ ഡി.​സി.​പി, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ എ​സ്.​പി, സി.​ഐ.​ഡി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ വി​ഭാ​ഗം എ​സ്.​പി, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Abdul Ahad promoted to D.I.G
