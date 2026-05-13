    date_range 13 May 2026 9:44 AM IST
    date_range 13 May 2026 9:44 AM IST

    ഹാസനിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവും മകനും മരിച്ചു

    ജ​യ​ണ്ണ, ജ​മി​ഥു​ൻ റൈ

    മൈസൂരു: ഹാസൻ നഗരത്തിൽ ദേവഗൗഡ നഗറിന് സമീപം കാറും മോട്ടോർ സൈക്കിളും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യുവാവും ആറ് വയസ്സുള്ള മകനും മരിച്ചു. ഗൊരൂർ സ്വദേശി കെ. ജയണ്ണ (38), മകൻ മിഥുൻ റൈ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.അപകടത്തിൽ ജയണ്ണയുടെ ഭാര്യ രജിനി, മറ്റൊരു മകൻ മിലൻ എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഹാസനിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ജയണ്ണ.

    ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഗൊരൂരിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.അരകലഗുഡു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഹസ്സനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.ആറു വയസ്സുകാരൻ മിഥുൻ റൈ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു.ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജയണ്ണയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് മരിച്ചു.

    TAGS:Accident Newscar-bike collisionKerala Karnataka BorderRoad Accident
    News Summary - A young man and his son died in a car-bike collision in Hassan
