Madhyamam
    28 Oct 2025 10:31 AM IST
    28 Oct 2025 10:31 AM IST

    വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ർ​ഗി​ൽ എ​ക്യു​പ്മെൻറ്സി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ർ​ഗി​ൽ എ​ക്യു​പ്മെ​ന്റ്സി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ർ​ഗി​ൽ എ​ക്യു​പ്മെ​ന്റ്സ് എം.​ഡി എം.​ഒ. വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​ർ. മു​ര​ളീ​ധ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദ​സ​റ​ഹ​ള്ളി എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്. മു​നി​രാ​ജു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി. ജാ​ല​ഹ​ള്ളി ദോ​സ്‌​തി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​വ​ർ​ഷൈ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ജെ.​ആ​ർ.​പി ആ​ഡ് മാ​സും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ​റ​വൂ​ർ ക​ണ്ണൂ​രും നാ​ലാം സ്ഥാ​നം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബോ​യ്‌​സ് വ​യ​നാ​ടും നേ​ടി. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ഗി​ൽ എ​ക്യു​പ്‌​മെ​ന്റ​സ് (എം.​ഒ. വ​ർ​ഗീ​സ്) സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത 1,00,000 രൂ​പ​യും റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബെ​ൻ​മ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് (മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ചെ​റി​യാ​ൻ) സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്‌​ത 50,000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന്യൂ​ട്രി ചി​ക്ക​ൻ (രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ) സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത 25,000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ടൂ ഗ്രാ​ഫി​ക്സ് (കെ.​പി. അ​ശോ​ക​ൻ) സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്‌​ത 10,000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ മെം​ബേ​ഴ്‌​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ചെ​റി​യാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​പി. അ​ശോ​ക​ൻ, ജോ​യി​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. മു​ര​ളി, വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ, ജോ​യി​ന്‍റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ക​വി രാ​ജ്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

