Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസൈ​നി​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:37 AM IST

    സൈ​നി​ക വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം എ​സ്.​ബി.​ഐ ബ്രാ​ഞ്ചി​ല്‍ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    50 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ര്‍ണ​വും എ​ട്ട് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യും ന​ഷ്​​ട​മാ​യി
    സൈ​നി​ക വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം എ​സ്.​ബി.​ഐ ബ്രാ​ഞ്ചി​ല്‍ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സൈ​നി​ക വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​സ്.​ബി.​ഐ ബ്രാ​ഞ്ചി​ല്‍നി​ന്നും സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്നു. തോ​ക്കേ​ന്തി​യ സം​ഘം ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ല​യു​ള്ള സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും മോ​ഷ്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞു. 50 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ര്‍ണ​വും എ​ട്ട് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൈ​നി​ക വേ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖം മൂ​ടി ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ക​യും ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ര്‍, കാ​ഷ്യ​ര്‍, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട ശേ​ഷം സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും മോ​ഷ്ടി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​യു​ട​നെ എ​സ്.​പി ല​ക്ഷ്മി നിം​ബ​ര്‍ഗി​യും സം​ഘ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsSBI robberyBangalore News
    News Summary - A gang dressed in military uniforms robbed an SBI branch
    Similar News
    Next Story
    X