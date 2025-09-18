സൈനിക വേഷത്തിലെത്തിയ സംഘം എസ്.ബി.ഐ ബ്രാഞ്ചില് കവർച്ച നടത്തിtext_fields
ബംഗളൂരു: സൈനിക വേഷത്തിലെത്തിയ സംഘം സംസ്ഥാനത്തെ വിജയപുര ജില്ലയിലെ എസ്.ബി.ഐ ബ്രാഞ്ചില്നിന്നും സ്വര്ണവും പണവും കവർന്നു. തോക്കേന്തിയ സംഘം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ ബന്ദികളാക്കി കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള സ്വര്ണവും പണവും മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു. 50 കിലോഗ്രാം സ്വര്ണവും എട്ട് കോടിയോളം രൂപയുമാണ് കവര്ച്ച നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സൈനിക വേഷത്തിൽ മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ആയുധങ്ങളുമായി ബാങ്കിലേക്ക് വരുകയും ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്, കാഷ്യര്, ജീവനക്കാര് എന്നിവരെ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം സ്വര്ണവും പണവും മോഷ്ടിച്ചു കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നയുടനെ എസ്.പി ലക്ഷ്മി നിംബര്ഗിയും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
