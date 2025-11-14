Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Nov 2025 9:25 AM IST
    date_range 14 Nov 2025 9:25 AM IST

    ഫ്രഞ്ച് യുവാവും റഷ്യൻ യുവതിയും കൊല്ലൂരിൽ വിവാഹിതരായി

    ഫ്രഞ്ച് യുവാവും റഷ്യൻ യുവതിയും കൊല്ലൂരിൽ വിവാഹിതരായി
    കൊ​ല്ലൂ​രി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ഫ്ര​ഞ്ച് യു​വാ​വും റ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യും

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ല്ലൂ​രി​ലെ മ​ഠ​ത്തി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഹി​ന്ദു ആ​ചാ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ച് യു​വാ​വും റ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി. ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കൃ​ഷ്ണ ഭ​ക്ത​രാ​യ ന​രോ​ത്തം ദാ​സും റ​ഷ്യ​ക്കാ​രി ജ​ഹ്ന​വി​ദേ​വി ദാ​സി​യു​മാ​ണ് വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വൃ​ന്ദാ​വ​ന​ത്തി​ൽ വേ​ദ​പ​ഠ​ന​വും ക​ഥ​ക് നൃ​ത്ത പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കൊ​ല്ലൂ​രി​ലെ അ​ഭ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ കേ​ന്ദ്ര​വും അ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം അ​വ​ർ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഡോ. ​ശ്രീ​കാ​ന്തി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​രോ​ഹി​ത​ൻ ശ്യാ​മ​സു​ന്ദ​ർ അ​ഡി​ഗ മ​റ​വാ​ന്തെ കാ​ർ​മ​ക​നാ​യി ല​ളി​ത​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്നു. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ള​മ്പി. സു​ധീ​ർ കൊ​ട​വൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

