Madhyamam
    Metro
    date_range 1 Sept 2025 9:23 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 9:23 AM IST

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യം; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ‘ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും മാ​ന്യ​വു​മാ​യ പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ൾ’ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സം​രം​ഭ​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ട്ട​ർ സ​പ്ലൈ ആ​ൻ​ഡ് സീ​വ​റേ​ജ് ബോ​ർ​ഡ് (ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ബി) ‘അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ പ​ദ്ധ​തി’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കും. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും കാ​രു​ണ്യ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​രി​ട്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​ഗ​ര​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ മാ​റ്റു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ബി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാം ​പ്ര​സാ​ദ്​ മ​നോ​ഹ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം, 700ല​ധി​കം ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ബി ശു​ചി​ത്വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക്സി​സ് ബാ​ങ്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും 1500 രൂ​പ ന​ൽ​കും. ഈ ​കാ​ർ​ഡ് അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ‘‘ന​മ്മു​ടെ ന​ഗ​രം വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ക്ഷീ​ണ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ർ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ഓ​രോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു’’ -മ​നോ​ഹ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - A complete food scheme for sanitation workers has been announced.
