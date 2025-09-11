Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:30 AM IST

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ബൈ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Bible Society Building
    എം.​ജി റോ​ഡി​ലെ ബൈ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എം.​ജി റോ​ഡി​ലെ ബൈ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. 114 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ടം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ബൈ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഓ​ക്സി​ല​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ശി​ക​ല പ​റ​ഞ്ഞു. 1825ലാ​ണ് ബൈ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും 1900ന്റെ ​മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​തെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ അ​രു​ൺ പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ന്ന​ഡ​യി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ബൈ​ബി​ളി​ന്റെ ത​ർ​ജ​മ, അ​ച്ച​ടി, പ​ബ്ലി​ഷി​ങ്, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ന്ന​ഡ ബൈ​ബി​ൾ 1860 ലാ​ണ് പ​ബ്ലി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. 1960ൽ ​ര​ണ്ടാം എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് രാ​ജ്ഞി​യും ഫി​ലി​പ് രാ​ജാ​വും ഇ​വി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. 1960ൽ ​ചെ​റി​യ തോ​തി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    4500 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള സ്ഥ​ലം കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്തി​ൽ ജീ​ർ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ൽ​ഭി​ത്തി​യി​ലെ ച​ളി​യും പൊ​ടി​യും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക, മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ൽ വാ​ട്ട​ർ പ്രൂ​ഫി​ങ്, ഭി​ത്തി​യി​ൽ ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​രാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ശ​ശി​ക​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:buildingRenovation workBengaluru
    News Summary - A century-old Bible Society building is being renovated
