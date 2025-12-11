Begin typing your search above and press return to search.
    11 Dec 2025 8:17 AM IST
    11 Dec 2025 8:17 AM IST

    നമ്മ മെട്രോക്ക് 96 പുതിയ ട്രെയിനുകളും 516 കോച്ചുകളും

    നമ്മ മെട്രോക്ക് 96 പുതിയ ട്രെയിനുകളും 516 കോച്ചുകളും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ മെ​ട്രോ 96 പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും 516 കോ​ച്ചു​ക​ളും വാ​ങ്ങും. നി​ല​വി​ൽ ഗ്രീ​ൻ, പ​ർ​പ്പി​ൾ, യെ​ല്ലോ ലൈ​നു​ക​ളി​ല്‍ 63 ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ്​ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ്രീ​ൻ, പ​ർ​പ്പി​ൾ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ 21 പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വീ​ത​വും മ​ഞ്ഞ ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ആ​റ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടി ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ലേ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര മു​ത​ൽ നാ​ഗ​വാ​ര (പി​ങ്ക് ലൈ​ൻ) പാ​ത​യി​ല്‍ 16 ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ഏ​ഴ് അ​ധി​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് പി​ങ്ക് ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​കെ 23 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ല്‍ ചീ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ യ​ശ്വ​ന്ത് ച​വാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് മു​ത​ൽ കെ.​ആ​ർ പു​രം വ​രെ​യു​ള്ള 16 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും കെ.​ആ​ർ. പു​രം മു​ത​ൽ കെ​മ്പ​ഗൗ​ഡ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് 21 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ബ്ലൂ ​ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് 37 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ്​ ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ർ​പ്പി​ൾ, ഗ്രീ​ൻ, യെ​ല്ലോ ലൈ​നു​ക​ളും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബ്ലൂ, ​പി​ങ്ക് എ​ന്നീ ര​ണ്ട് ലൈ​നു​ക​ളി​ലും പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​രോ മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റി​ലും സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തും. 96 പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ മൊ​ത്തം ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 159 ആ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

