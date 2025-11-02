Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:48 AM IST

    ക​ന്ന​ട ര​ജ്യോ​ത്സ​വ ദി​ന​ത്തി​ൽ 95 പേ​ർ​ക്ക് മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ആ​ദ​രം

    ക​ന്ന​ട ര​ജ്യോ​ത്സ​വ ദി​ന​ത്തി​ൽ 95 പേ​ർ​ക്ക് മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ആ​ദ​രം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ന്ന​ട ര​ജ്യോ​ത്സ​വ ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച 95 പേ​രെ മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​സി. മ​ഹാ​ദേ​വ​പ്പ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ വി​ക​സി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, സം​ര​ക്ഷ​ണം, വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ധു​നി​ക യു​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ പി​ന്നി​ല​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ലും ഫോ​ണി​ലും ക​ന്ന​ട ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൈ​സൂ​രി​ലെ ഓ​വ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന 70ാമ​ത് ക​ന്ന​ട രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മൈ​സൂ​രു ഡി.​സി.​ജി. ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി, എം.​സി.​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഷെ​യ്ഖ് ത​ൻ​വീ​ർ ആ​സി​ഫ്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​ഇ.​ഒ. എ​സ്. യു​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ.​ഡി.​സി. പി. ​ശി​വ​രാ​ജു, ഡി.​സി.​പി​മാ​രാ​യ സു​ന്ദ​ർ രാ​ജു, ബി​ന്ദു​മ​ണി, ക​ന്ന​ട സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​ഡി. സു​ദ​ർ​ശ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Bangalore News
    News Summary - 95 people honored in Mysore on Kannada Rajyotsava Day
