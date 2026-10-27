ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ 9064 വോട്ടർമാർ പുറത്ത്

ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ 9064 വോട്ടർമാർ പുറത്ത്text_fields
മംഗളൂരു: എസ്ഐആർ 2026 പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 9,064 പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ 16,78,448 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ എച്ച്.വി.ദർശൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 8,23,198 പുരുഷന്മാരും 8,55,232 സ്ത്രീകളും 18 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 24ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 16,46,387 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. അന്തിമ പട്ടികയിൽ കരട് പട്ടികയേക്കാൾ 32,061 വോട്ടർമാർ കൂടുതലുണ്ട്.
മരിച്ചവരുടെയും സ്ഥിരമായി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറിയവരുടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 9,064 പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള 53,806 അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചതായും ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ പറഞ്ഞു.
ജില്ലയിലെ എട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ചുവടെ:
ബെൽത്തങ്ങാടി: 2,22,254
മൂഡ്ബിദ്രി: 1,97,712
മംഗളൂരു നോർത്ത്: 2,27,530
മംഗളൂരു സൗത്ത്: 2,12,512
മംഗളൂരു: 1,98,956
ബണ്ട്വാൾ: 2,15,710
പുത്തൂർ: 2,04,181
സുള്ള്യ: 1,99,593
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവിൽ 41,125 വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തു.ഇതിൽ ഫോം-6 വഴി 32,986 കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഫോം 6എ വഴി 357 കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഫോം 08 വഴി 7,782 കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജില്ലയിൽ 18–19 പ്രായപരിധിയിലുള്ള 25,326 വോട്ടർമാരുണ്ട്. ഇതിൽ 12,908 പേർ പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ പുതുതായി ചേർന്നവരാണ്, അതേസമയം 12,418 പേർ ഇതിനകം കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിൽ 13,420 ഭിന്നശേഷി വോട്ടർമാരുണ്ട്. ഇതിൽ 7,607 പുരുഷന്മാരും 5,813 സ്ത്രീകളുമാണ്. അന്തിമ പട്ടികയിൽ 85 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 14,086 വോട്ടർമാരും, 366 പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ (എൻആർഐ) വോട്ടർമാരും 449 സർവീസ് വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. എൻആർഐ വോട്ടർമാരിൽ 210 പേർ പുരുഷന്മാരും 156 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്.പുനഃപരിശോധനാ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1,50,131 നോട്ടീസുകളും ഹിയറിങുകളും പൂർത്തിയായതായും ഒരു കേസും തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദർശൻ പറഞ്ഞു.
അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ (ഇആർഒ), അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ (എഇആർഒ) അല്ലെങ്കിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ (ബിഏൽഒ) എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കാം.
www.ceokarnataka.kar.nic.in, www.dk.nic.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയും അവർക്ക് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. വോട്ടർമാർക്ക് സഹായത്തിനായി 1950 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കാം. വോട്ടർ പട്ടിക തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാർക്ക് പേര് ചേർക്കുന്നതിനോ വിശദാംശങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനോ രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റുന്നതിനോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് തുടരാമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ രാജുവും പങ്കെടുത്തു.